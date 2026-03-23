El cruel gesto de Emilia Mernes con una niña de 7 años

emilia mernes redcore mexico.avif Emilia Mernes acusada de ignorar a una niña.

“El señor por su hija le dijo ‘Emilia, te quiere saludar la nena’... ni fotos ni nada, saludar solamente. Ella se dio media vuelta y ni contestó…”, siguió Ángel sobre la acusación que suma a una larga lista de incidentes en los últimos años.

Las exigencias de Emilia Mernes en sus shows

Desde Uruguay, un productor fue por más y apuntó contra Emilia Mernes por el polémico comportamiento que habría tenido durante sus presentaciones en el país.

emilia mernes transparencias de red.avif Las polémicas exigencias de Emilia Mernes en sus shows.

Según explicó la priera vez que la contrataron la cantante canceló pocas horas antes y la última vez presentío una lsita de exigencias de lo más insólitas como toallas negras, frutillas bañadas en chocolate y hasta un té particular que provocó la casi suspensión del show. "No quería salir porque había pedido un té y no estaba”, dijo el empresario indignado con la actitud de Emilia Mernes.