En medio de las repercusiones por el unfollow masivo a Emilia Mernes siguen saliendo a la luz testimonios y versiones sobre polémicos comportamientos de la cantante.
El cruel gesto de Emilia Mernes con una niña de 7 años
En medio del escándalo con Tini Stoessel, Ángel de Brito hundió a Emilia Mernes. Todos los detalles
En BONDI, Ángel de Brito incluso reveló un escandaloso episodio que vivió Emilia Mernes con una fan de siete años durante un vuelo en primera clase a Madrid. “Me contaron una vez, no sé si lo contamos en LAM o no, una persona que viajó en primera a Madrid, que se quiso acercar a Emilia con su nena de 7 años a saludarla…”, comenzó diciendo Ángel.
“Iban las dos personas en primera. O sea, gente poderosa. Y ella iba en un asiento de adelante y en el asiento de atrás guardaespaldas. Los guardaespaldas se pararon y le interrumpieron el paso al señor para que no la saluden”, explicó.
“El señor por su hija le dijo ‘Emilia, te quiere saludar la nena’... ni fotos ni nada, saludar solamente. Ella se dio media vuelta y ni contestó…”, siguió Ángel sobre la acusación que suma a una larga lista de incidentes en los últimos años.
Las exigencias de Emilia Mernes en sus shows
Desde Uruguay, un productor fue por más y apuntó contra Emilia Mernes por el polémico comportamiento que habría tenido durante sus presentaciones en el país.
Según explicó la priera vez que la contrataron la cantante canceló pocas horas antes y la última vez presentío una lsita de exigencias de lo más insólitas como toallas negras, frutillas bañadas en chocolate y hasta un té particular que provocó la casi suspensión del show. "No quería salir porque había pedido un té y no estaba”, dijo el empresario indignado con la actitud de Emilia Mernes.