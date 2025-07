Dónde estaba la China Suárez mientras Mauro Icardi dejaba a sus hijas con Wanda Nara.

Horas antes, trascendió que fueron las hijas de Wanda Nara quiénes pidieron quedarse más tiempo junto a Mauro Icardi y la China Suárez. "Están felices", dijo Yanina Latorre. Debido a esta solicitud de las niñas el juez le permitió a Mauro Icardi entregar a sus hijas el viernes por la noche y no a la mañana como era lo estipulado en un principio.

china suarez calle hijas wanda.jpg

china suarez calle hijas wanda.jpg

La dramática decisión que tendrá que tomar la China Suárez por su viaje a Turquía

Tras las horas de tensión que vivió Mauro Icardi luego de que Wanda Nara no quisiera entregar a sus hijas, Yanina Latorre reveló la difícila situación que está atravesando la China Suárez a días del regreso de Icardi a Turquía.

La conductora dio detalles de la decisión que tendrá que tomar la China Suárez con el futuro de sus hijos. "Me dicen que Benjamín, finalmente, no se va a grabar a Europa. En septiembre recién, o fin de agosto, graba en Uruguay. O sea que es acá al lado, no va a dejar que los pibes vayan a vivir a Turquía y no verlos más”, comenzó diciendo Yanina.

Mauro se iría el 5 de julio y no se sabe si con la China porque él tiene 15 días de pretemporada y por ahí no va, y va después”, siguió. En cuanto a Rufina Cabré, Yanina aseguró que su padre Nicolas Cabré no estaría feliz con la situación.“Y Cabré no estaría soltando a la nena. Ella decía que la nena termina el año acá y que el año que viene Cabré se la da con la condición de verla una vez por mes; pero a mí, la parte de Cabré, me dicen que es al revés”, añadió.

“Ella va a tener que poner en la balanza y ver qué es más importante, si el novio o sus hijos. Y de última vivir acá con sus hijos e ir a ver cada tanto al novio, como hace Carolina “Pampita” Ardohain que está de novia con un señor que vive en Estados Unidos”, cerró.