Victoriano Pololla fue el encargado de recrear la escena de sexo de Nicolás Cabré con Jazmín Stuart. El actor de 25 años contó en Involucrados, por América TV, cómo empezó a trabajar como el doble del galán.

"Fue una causalidad ser el doble de Nicolás Cabré. Me anoté en una base de datos grandes y la verdad me olvidé que esa base existía. Ahora, en agosto, me llamaron y me cuentan que están haciendo el desnudo y que necesitaban un doble. Me comentaron que había una escena de sexo y había que necesitar un doble", explicó Victoriano que actúa desde que tiene 12 años.

"Me pidieron fotos de ropa interior y me eligieron por el parecido en la cola", agregó el actor que también trabaja en la producción artística de un teatro porteño que "es lo que me da de comer".

Sobre la fuerte escena de sexo, Victoriano explicó cómo se graban este tipo de ficciones. "Grabamos la escena completa con una doble de Jazmín Stuart y ahí después se edita. Nosotros vemos varias veces la escena de los actores y ahí tratamos de replicar los movimientos. Igualmente no estamos desnudos, la mujer usa un conchero y el hombre una media para no tener contacto entre las partes íntimas", explicó Pololla, el doble de Nicolás Cabré en Tu parte del teatro.