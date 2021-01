"Falta gente que me gustaría que estuviese acá que no puede, como mi nieto que no está en el país, mi nieta que el padre no quiere que aparezca en la tele, mi mamá que no está bien de salud, el papá de mis hijas que no está y mis amigas que son familia en representación de todas las amigas que tengo", dijo "Tata" visiblemente conmovida.

Ahora en una nota con Telefe Noticias, Claudia contó por primera vez cómo se enteró de la muerte de Diego.

“Estaba en la peluquería. Pero no me enteré igual, me llamó mi hija contándome la situación, pero no lo que después iba a pasar. Y después, pasé a buscar a Dalma y nos fuimos a encontrar con Giani”,comenzó diciendo.

"Es un tema que es de las chicas. Por supuesto es mío, porque fue el papá de mis hijas, y lo va a ser siempre. Pero es un tema que prefiero que ellas lo manejen como puedan, yo voy a estar siempre al lado, como estuve y acompañándolas desde mi lugar de mamá", dijo fiel a su bajo perfil.