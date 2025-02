Cinthia Fernández trató a Floppy Tesouro de ladrona: "Sos la Morena Rial de las calzas".

Si bien Floppy Tesouro aseguró que no le copió y que jamás vio sus diseños antes de colaborar en una colección, Cinthia Fernández no pudo ocultar su malestar y hasta la comparó con Morena Rial. "Sos la Morena de las calzas" dijo. " No te fumo, ya está. No la fumo, puedo convivir en un programa todo bien, pero voy y no la saludo", cerró indignada.

Cinthia Fernández estalló y liquidó a Mauro Icardi: "Desubicado, enfermo..."

se metió de lleno en el "Wandagate" y liquidó a Mauro Icardi luego de que se filtrara un audio del futbolista con su hija Francesca.

A través de su cuenta de X, Cinthia Fernández expresó su indignación y apuntó a Mauro Icardi cuestionando su desempeño como padre.

cinthia fernandez enojo mauro icardi.webp

"Me parte el alma Francesca la hija de el imbécil de Mauro Icardi. Pobre nena. Cómo le vas a hablar así", arrancó la novia de Roberto Castillo.

"Qué desubicado, agresivo, enfermo. No hay un límite de me estrujo el corazón. Chiquita linda ojalá estas niñas estén bien. Que alguien judicialmente se ocupe de esto. Es una locura", cerró Cinthia Fernández quien también vivió un divorcio público y escandaloso con su ex marido.

Cinthia Fernandez confirma que es la reina de la microbikini color marrón imperdible del verano

Cinthia Fernández sigue compitiendo por el primer puesto entra las famosas con sus posados en trajes de baño ahora desde Punta del Este.

Tras una mini luna de miel en Playa del Carmen, Cinthia Fernández volvió a armar las valijas y viajó a Punta del Este junto a sus hijas y su novio Roberto Castillo.

Una vez más, la pareja se mostró más apasionada y enamorada que nunca protagonizando una sesión de fotos súper sexy desde la playa.

cinthia fernandez bikini marron.jpg

Como siempre, Cinthia Fernández no solo se robó los elogios con su figura sino también con su microbikini. Siguiendo a tops como Romina Malaspina, Cinthia fue por el color marrón estrella del verano 2025 y arrasó.

Cinthia Fernández impone tendencia con sus bikinis

Al igual que famosas como Rocío Guirao Díaz, Belu lucius, Yanina Latorre, entre otras famosas, Cinthia Fernández colaboró con una marca lanzando su propia colección cápsula.

Para este temporada primavera verano 2025, Cinthia Fernández ha sorprendido con sus tendencias apostando por diseños explosivos llenos de color.

cinthia fernandez bikini barbiecore.jpg

Como no podía ser de otra manera, el fucsia no quedó afuera de sus creaciones. Cinthia Fernández lo lució en una microbikini de inspiración Barbiecore con bombacha hilo dental ultra XS.

Cinthia Fernández estrena bikini off-white y neón

Además de su microbikini Barbiecore, Cinthia Fernández también le dio protagonismos a los clásicos de todos los años como el blanco en clave off-white que presumió ella misma desde la pileta.

cinthia fernandez bikini offwhite.jpg

Claro que los tonos neón tampoco quedaron afuera de su cápsula 2025. Cinthia Fernández no solo incluyó esta tendencia sino que fue por más sumándose al tricolor otro de los must have de la temporada.