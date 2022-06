En esta oportunidad, se mostró con una foto muy jugada en la que se la ve limpiando el baño usando solamente una tanga.

"Me dio por limpiar y te dejo espiar, hasta que me ensucie y me tenga que enjuagar", fue la frase elegida por Cinthia para una foto muy pero muy jugada y en la que juega a que la tomaron por sorpresa.

Cinthia Fernandez desnuda, divas play.jpg Cinthia Fernández en Divas Play

Cinthia Fernández: una bomba diferente en Divas Play

A diferencia de Florencia Peña, Silvina Luna y otras tantas modelos de Divas Play, Cinthia Fernández suele usar twitter para promocionar sus fotos y tiene sus razones.

En su cuenta de Instagram suele mostrarse mucho con sus hijas, tiene un perfil más familiar. Además, ya le suspendieron una foto en el pasado. En Twitter, en cambio, se muestra más activa en sus opiniones políticas pero además, puede mostrar avances para Divas Play sin nada de censura y ella lo suele aprovechar muy bien.

Más allá de eso, le cuesta escapar de las polémicas, principalmente la pelea que mantiene con su ex pareja, Matías Defederico. De hecho, este hace unos dias la reavivó asegurando que solamente se casó con la panelista por la ciudadanía europea.

Cinthia Fernández: sus fotos más calientes

La panelista es una especialista a la hora de subir la temperatura de sus seguidores. No es de asombrar que se haya convertido en una de las principales modelos del sitio para adultos Divas Play.

Estas son algunas de sus principales fotos:

