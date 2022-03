Cinthia Fernández fue demandada por el tuit contra Alberto y estalló contra Ana Rosenfeld

El tuit contra Alberto Fernández:

Cinthia Fernadnez contra Alberto Fernandez.PNG

Ángel indicó quién es la persona detrás de dicha acción judicial. "Todo esto está firmado por Alicia Damiani, la mamá de Natacha y Ulises Jaitt, ex diputada, es quien realiza la denuncia", sostuvo.

Y recordó que la exangelita había iniciado una causa contra Ulises Jaitt por otro asunto. "Lo llamativo es que Cinthia tiene una demanda contra Ulises. Así que es demanda contra demanda", sentenció.

Cinthia Fernández le pegó duro a Ana Rosenfeld

Cinthia Fernández compartió una serie de historias en su Instagram donde le apuntó a la ahora también panelista de Los Ángeles de la mañana (se emite por América TV).

"Me estoy enterando que Rosenfeld está re espantada y dijo que yo fui re desubicada a raíz de una denuncia que me hicieron de personas que no tienen canjes de abogados", dijo.

Y sobre la denuncia que recibió, tras pedir que ahoguen al presidente de la Nación, comentó que "no amerita" hablar de ese tema por "gente que hace eso por prensa, cerrado el tema".

Pero volvió arremeter contra Rosenfeld y lanzó: "Cuando se va a panelear, se va a panelear. No tenés que ir a panelear a defender con mentiras a tus amigos, no se hace eso. También poné huevos, huevo, huevo, huevo... Así que nada, te quería decir eso, digo para ponerte en más divertida porque la verdad sos un moplo".