Con un presente profesional exitoso con la obra Departamento de Soltero que protagoniza junto a su novia, Laurita Fernández, Nicolás Cabré se muestra mucho más distendido cada vez que brinda una entrevista.

En algunas etapas de su vida estuvo alejado de la prensa y de los medios de comunicación porque sentía que no lo trataban como corresponde. "Llegaron a decir que yo me drogaba", contó en el diván de Cortá por Lozano (Telefe).

"Mi viejo y mi mamá también, pero mi viejo lo sufría. Hubo momentos que se decían barbaridades. Si bien él sabía quién era su hijo, no le gustaba. Y yo le decía: ¡No hagas nada, eh, vos no te metés!. Y él me decía que no. A él le dolía", dijo el actor y Verónica Lozano repreguntó: "¿Fue a buscar a alguien?".

"Él era taxista, daba vueltas... por la zona", respondió Nico y cuando la conductora preguntó si era por Palermo, afirmó entre risas: "¡Pasaje Gelly!".

"Lo entendía, lo aguantó, no debe ser fácil que de tu hijo digan cosas terribles. Increíblemente se decía de todo, que drogadicto, que salía los miércoles, todo, de todo, hasta que un día dijeron que era sucio, entonces mi viejo, increíblemente se relajó porque soy obsesivo de la limpieza", resumió.

El papá de Nicolás Cabré, Norberto, falleció a los 65 años y su muerte fue un mazazo para el galán: "Fue inesperado. Un cachetazo. Un paro masivo. Se tenía que haber cuidado un poco más. Vivió a su manera, fue una sorpresa, nadie lo esperaba. De hecho yo iba al hospital para decirle si iba a tomar la pastilla. Murió en la ambulancia, una persona maravillosa, le debo absolutamente todo, era lo más lindo que había", murmuró entre lágrimas.