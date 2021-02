¡Borró la foto! Cande Tinelli cambió de look, la compararon con Cazzu y explotó

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCJ7dsOHHJ9W%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by ’ (@candelariatinelli)

La novia de Coti estalló las redes llevando su cambio a otro nivel y optando por uno de sus cortes más atrevidos. Cande estrenó un picante flequillo y acompañó la postal escribiendo “cortame un poquito las puntas quemadas”.

La foto causó furor en minutos y recibió comentarios de figuras como Marcelo Tinelli que escribió "qué linda que estás ruby", Mariana Brey y hasta Coti.

Sin embargo, muchos seguidores comenzaron a comentarle diciéndole que se había copiado el look de Cazzu, la trapera que luce un flequillo característico y Cande tomó la drástica decisión de borrar la foto.

“A todos los que me están diciendo que me copié de Cazzu, no me copié de Cazzu: no me quedó opción porque tenía el pelo todo quemado”, dijo Cande en un video que también arrobó a Cazzu y le dijo: “Cazzu, te amo y lo sabés”.