Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega y estallaron los rumores sobre los vínculos del cantante con otras mujeres.
¡Bombazo! Emanuel Ortega habría planeado un encuentro íntimo con una vestuarista antes de su casamiento con Juieta Prandi
Emanuel Ortega fue vinculado con una nueva tercera en discordia tras su separación de Julieta Prandi
En medio de versiones de infidelidad, en Puro Show revelaron que Emanuel Ortega habría intercambiado mensajes subidos de tono con una vestuarista, días antes de casarse con Julieta Prandi y que la modelo los vio.
“Me cuentan que previo al casamiento, Emanuel Ortega se habría estado hablando con una vestuarista y le habría dicho de tener un encuentro en el estudio”, dijo Pochi de Gossipeame.
Lo más impactante fue que según la panelista, la mujer decidió mandarle todas las pruebas a Julieta Prandi para que conociera las intenciones de Emanuel Ortega. "Se ve que esta vestuarista le habría mandado todos los chats a Julieta Prandi”, aseguró. “Y eso habría sido el principal detonante de la pelea que tuvieron”, cerró sobre el verdadero motivo de la separación.
Qué dijo Julieta Prandi de su separación
A menos de un mes de haber pasado por el Registro Civil en una ceremonia íntima que destapó la interna familiar, Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega con un comunicado en su cuenta de Instagram.
"Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel", escribió Prandi.
"Prefiero decirlo ahora a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad. Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos, no son negociables", siguió despertando las sospechas de infidelidad.
"Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias", cerró Julieta Prandi y en LAM hablaron de los problemas que habría tenido la pareja en los últimos meses.
En pocas palabras
- Separación: Emanuel Ortega y Julieta Prandi anunciaron el fin de su relación tras seis años juntos.
- Rumores: El cantante habría enviado mensajes íntimos a una vestuarista antes de su boda.
- Detonante: La vestuarista envió pruebas de los chats a Julieta Prandi, provocando la ruptura.