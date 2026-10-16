¡Bombazo! Emanuel Ortega habría planeado un encuentro íntimo con una vestuarista antes de su casamiento con Juieta Prandi

Lo más impactante fue que según la panelista, la mujer decidió mandarle todas las pruebas a Julieta Prandi para que conociera las intenciones de Emanuel Ortega. "Se ve que esta vestuarista le habría mandado todos los chats a Julieta Prandi”, aseguró. “Y eso habría sido el principal detonante de la pelea que tuvieron”, cerró sobre el verdadero motivo de la separación.

Qué dijo Julieta Prandi de su separación

A menos de un mes de haber pasado por el Registro Civil en una ceremonia íntima que destapó la interna familiar, Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega con un comunicado en su cuenta de Instagram.

"Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel", escribió Prandi.

"Prefiero decirlo ahora a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad. Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos, no son negociables", siguió despertando las sospechas de infidelidad.

"Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias", cerró Julieta Prandi y en LAM hablaron de los problemas que habría tenido la pareja en los últimos meses.