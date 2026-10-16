Nora Colosimo dio detalles impactantes del último escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi y habló del mal momento que está viviendo el futbolista con su hija mayor.
Se supo el drama que está viviendo Mauro Icardi con su hija Francesca: "Está enojada por..."
Tras dejar a su hija menor sola en su mansión, revelaron la pelea de Mauro Icardi con su hija mayor
Según reveló la madre de Wanda Nara desde hace varios días que Mauro Icardi no habla con Francesca Icardi y que la pequeña está enojada con su padre.
"Francesca está muy enojada y no quiere ir a lo del papá", dijo en LAM y luego habló sobre el permiso que necesitaban las niñas para viajar a Disney con su papá y la China Suárez.
“Es mentira que Wanda dijo que no, la mamá le preguntó a las nenas, la chica quería ir, la más grande está enojada con el papá y hace dias que no le responde el teléfono”, dijo tajante.
¿Qué pasó entre Mauro Icardi y su hija menor antes de viajar junto a la China Suárez a Miami?
Nora Colosimo aseguró que Mauro Icardi viajó de forma inesperada a Estados Unidos junto a la China Suárez y sus hijos dejando a su hija Isabella Icardi sola en la casa de los sueños junto a una empleada que había sido previamente denunciada por Wanda Nara.
Ante el llamado de la pequeña llorando pidiendo por su mamá, Wanda Nara llamó a la policía para que asistiera a la mansión y certificara la presencia de la empleada. "Mauro abandonó a Isabella", dijo Nora Colosimo.
Además, Ángel de Brito reveló la frase que le dijo Mauro Icardi a su hija. "Llama a la gorda pelotuda de tu mamá para que te venga a buscar o decile a Zaira", le habría dicho el jugador antes de partir con la China Suárez a Disney y dejar a la pequeña llorando. "Se subió al auto y vomitó", agregó Nora sobre la angustia de su nieta ante lo sucedido.
En pocas palabras
- Drama familiar: Mauro Icardi no habla con su hija Francesca, quien se niega a ir con su padre.
- Abandono de Isabella: El futbolista dejó sola a su hija menor en la mansión junto a una empleada.
- Declaraciones de Nora: La abuela reveló detalles de la angustia de las niñas y la respuesta del jugador.