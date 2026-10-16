Se supo el drama que está viviendo Mauro Icardi con su hija Francesca: "Está enojada por..."

“Es mentira que Wanda dijo que no, la mamá le preguntó a las nenas, la chica quería ir, la más grande está enojada con el papá y hace dias que no le responde el teléfono”, dijo tajante.

¿Qué pasó entre Mauro Icardi y su hija menor antes de viajar junto a la China Suárez a Miami?

Nora Colosimo aseguró que Mauro Icardi viajó de forma inesperada a Estados Unidos junto a la China Suárez y sus hijos dejando a su hija Isabella Icardi sola en la casa de los sueños junto a una empleada que había sido previamente denunciada por Wanda Nara.

Ante el llamado de la pequeña llorando pidiendo por su mamá, Wanda Nara llamó a la policía para que asistiera a la mansión y certificara la presencia de la empleada. "Mauro abandonó a Isabella", dijo Nora Colosimo.

Además, Ángel de Brito reveló la frase que le dijo Mauro Icardi a su hija. "Llama a la gorda pelotuda de tu mamá para que te venga a buscar o decile a Zaira", le habría dicho el jugador antes de partir con la China Suárez a Disney y dejar a la pequeña llorando. "Se subió al auto y vomitó", agregó Nora sobre la angustia de su nieta ante lo sucedido.