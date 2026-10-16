Josefina Lynch, la modelo y cantante que habría provocado los celos de Julieta Prandi tras visitar el estudio de grabación de Emanuel Ortega rompió el silencio con un explosivo comunicado en su cuenta de Instagram.
La tremenda reacción de Julieta Prandi tras los dichos de Josefina Lynch sobre su vínculo con Emanuel Ortega
Ángel de Brito reveló qué hizo Julieta Prandi tras el comunicado de la modelo vinculada a Emanuel Ortega
Tajante, Josefina negó los rumores que la vincularon sentimentalmente a Emanuel Ortega aunque sí confirmó que estuvo trabajando en su estudio de grabación.
En medio de las repercusiones por el posteo de Lynch, Ángel de Brito respondió preguntas de sus followers y reveló la radical decisión que tomó Julieta Prandi.
"¿Lo de Prandi seguirá o queda acá? Siento que hay mucho más escondido, tan bien que se mostraban?", escribió una usuaria. "Se fue a Brasil con un amigo", respondió Ángel aunque no reveló la identidad del hombre que la acompaña.
¿Qué dijo la supuesta tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega?
Josefina negó los rumores sobre la supuesta infidelidad de Emanuel Ortega y la existencia de mensajes subidos de tono que habría intercambiado con el músico.
"Ante los rumores que circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi", arrancó.
"Mi vínculo con Emanuel fue profesional por un proyecto en el que estoy trabajando. Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo como se dijo públicamente", siguió la modelo tajante.
¿Qué pasó entre Josefina Lynch y Emanuel Ortega?
Según reveló Karina Iavícoli, Julieta Prandi encontró mensajes entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch, una joven modelo y cantante, ex novia de Joaquín Levinton.
Según explicó, Josefina estuvo en el estudio de grabación de Emanuel Ortega el día viernes lo que generó una fuerte discusión entre el músico y Julieta. A pesar de esto, Josefina visitó el estudio todo el fin de semana provocando la ira de Prandi.
En pocas palabras
- Julieta Prandi: Se fue a Brasil tras el comunicado de Josefina Lynch sobre Emanuel Ortega.
- Josefina Lynch: Negó tener un vínculo sentimental con Emanuel Ortega, solo profesional.
- Ángel de Brito: Reveló que Prandi viajó al exterior luego de las declaraciones de Lynch.