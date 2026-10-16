La tremenda reacción de Julieta Prandi tras los dichos de Josefina Lynch sobre su vínculo con Emanuel Ortega

"¿Lo de Prandi seguirá o queda acá? Siento que hay mucho más escondido, tan bien que se mostraban?", escribió una usuaria. "Se fue a Brasil con un amigo", respondió Ángel aunque no reveló la identidad del hombre que la acompaña.

¿Qué dijo la supuesta tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega?

Josefina negó los rumores sobre la supuesta infidelidad de Emanuel Ortega y la existencia de mensajes subidos de tono que habría intercambiado con el músico.

"Ante los rumores que circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi", arrancó.

"Mi vínculo con Emanuel fue profesional por un proyecto en el que estoy trabajando. Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo como se dijo públicamente", siguió la modelo tajante.

¿Qué pasó entre Josefina Lynch y Emanuel Ortega?

Según reveló Karina Iavícoli, Julieta Prandi encontró mensajes entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch, una joven modelo y cantante, ex novia de Joaquín Levinton.

Según explicó, Josefina estuvo en el estudio de grabación de Emanuel Ortega el día viernes lo que generó una fuerte discusión entre el músico y Julieta. A pesar de esto, Josefina visitó el estudio todo el fin de semana provocando la ira de Prandi.