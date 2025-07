wanda nara viaje turquia ¡Bombazo! Aseguran que Wanda Nara viajará a Turquía.

“Pidió al juez que le diera seguridad y también pidió intervención a Cancillería. ¿Cómo sería esto?... Solo quiere tener la seguridad de que las niñas vuelvan a Argentina”, señaló la angelita.

Qué opina Wanda Nara sobre el viaje de la China Suárez sin sus hijos

Wanda Nara rompió el silencio y habló del feroz descargo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña, tratándolo de mal padre, infiel y hasta revelando sus supuestas adicciones y polémicas actitudes con sus hijos.

En Intrusos, Wanda Nara dió su opinión y defendió a Benjamín Vicuña. "Todos tenemos hijos adolescentes, hay un límite que los grandes deben tener. Respeto mucho a Benja y me parece un horror todo lo que está saliendo", precisó la mediática.

"Deberíamos no hacernos eco ninguno por respeto a él que siempre para y da notas.(Vicuña) Conmigo siempre fue muy galán siempre en situaciones difíciles y por respeto a Caro (Pampita) también que tiene hijos con él grandes como yo. Hay situaciones que superan ya cualquier límite", siguió.

wanda nara posteo china vicuña

En cuanto a la decisión de la China Suárez de viajar a Turquía sin sus hijos, Wanda Nara sorprendió con su respuesta. “No me voy a poner en guerra con otra persona. Cada uno sabe por qué y cómo hace las cosas. No voy a juzgar porque no sé cómo es la cosa”, respondió.

La picante indirecta de Wanda Nara a la China Suárez

Tras un viaje fugaz a Uruguay donde habría comprado una mansión, Wanda Nara volvió al país y habló con las cámaras de A la Tarde.

Mientras sus hijas seguían en compañía de la China Suárez y Mauro Icardi, Wanda Nara fue consultada por su casa de Punta del Este y proyectos personales y la rubia arrasó jugándosela con su respuesta.

"Por suerte tengo muchos sueños. La vida es eso”, destacó. Cuando le pregutaron por sus anhelos, Wanda redobló la apuesta. “Más adelante porque después me copian. ¡Dejá que los cumpla yo! ¡Está bueno que cada uno tenga sus propios sueños!“, dijo haciendo referencia a la China Suárez sin nombrarla.