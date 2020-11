Belu Lucius reveló las feroces críticas que recibe sobre su aspecto: "Me dicen ojos de huevo"

"Mirá lo tóxicas que son algunas redes que hoy en día, cuando yo aparezco en alguna gala de MasterChef, mis ojos son tendencia", dijo la influencer en el ciclo de La Once Diez / Radio de la Ciudad. "Me dicen que tengo ojos de huevo, que tengo tiroides, que se me van a salir los ojos, que mi gestualidad...", agregó Belén.

"Yo soy así. Al que le guste mi cara, genial; y al que no, puede mirar para otro lado. (...) Yo no vine al mundo a agradarle físicamente a la gente, tampoco simpáticamente. Hay gente que le puede gustar mi humor y otra que no", concluyó.