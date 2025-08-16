Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul no se casarán

"Tini tiene 10 anillos que Rodri le regaó y me dicen que están super pero ella es un día a día. Rlla está enfocada en su Peli, Futtura y en Rodrigo", cerró.

Tini Stoessel salió en lencería de transparencias y paralizó México

Además de su carrera como cantante, Tini Stoessel volvió a apostar por su faceta actoral en la serie que está a punto de estrenar.

Desde México, Tini Stoessel no para con sus eventos de prensa sorprendiendo en cada una de sus apareciones con looks de lo más atrevidos.

tini stoessel corpiño transparencias

Dueña de una figura impactante, Tini Stoessel se la jugó al máximo luciendo un conjunto de pantalones de vestir negro que, sin tapujos, combinó con corpiño de transparencias de encaje causando sensación en las redes.

El video de Tini Stoessel en bikini colaless que causó furor

Tini Stoessel se grabó en el mar para adelantar su próximo tema.

Tini Stoessel dio un pequeño anticipo de la canción "De papel" sentada en una tabla en el medio del océano, luciendo una microbikini negra de bombacha hilo dental de lo más sexy.

TINI VIDEO BIKINI MIAMI

Tini volvió a deslumbrar con su figura repleta de tatuajes que previamente había mostrado desde el verano europeo donde sorprendió con una bikini de corpiño doble de lo más original.