¡Arriesgada! La drástica decisión de Barbie Vélez para el 2021

“ SIIIIIIIII! Hoy y siempre!”, escribió ella con una foto abrazada con su novio en una paradisíaca playa de República Dominicana. El posteo inmediatamente causo furor y recibió miles de likes y felicitaciones.

Sin embargo los fans notaron que en las imágenes que subió la rubia a su cuenta de instagram no se la ve luciendo anillo de compromiso. Por este motivo Barbie recurrió a sus redes y publicó una selfie junto con un contundente descargo apra despejar dudas.

“Contesto por acá porque recibí muchos mensajes preguntando. El anillo me queda grande y me da miedo perderlo. Por eso, no lo uso. Ni bien lo achique, me lo verán siempre", expresó.

Ahora se conoció que la joven no solo vivirá un 2021 comprometida sino que se animará a un gran desafío en su carrera. De acuerdo a lo comunicado por Lourdes Sánchez y Lizardo Ponce en La Previa del Cantando, Barbie se sumará a la nueva edición de Corte y Confección famosos junto a Fernanda Callejón.

¿Cómo le irá?