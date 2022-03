Ángela Torres explotó contra Viviana Canosa: "Cerebro putrefacto, asqueroso"

La pelea del día | Viviana Canosa vs. Ángela Torres

"¡Por Dios! ¿Qué le pasa a Viviana Canosa? ¿Qué tiene en la cabeza, señora?", comenzó diciendo Ángela Torres mientras se agarraba la cabeza.

"No puedo creer todo lo que dijo el día de la marcha del 8M. Me flashea el bocho, pero me flashea que haya personas que piensen de esa forma. Tienen el cerebro contaminado, todo putrefacto, lavado, asqueroso", expresó la joven.

Viviana Canosa letal con las feministas en la marcha del 8M

"¿Qué es el patriarcado para ustedes, muñecas? Es un padre ausente, es un hermano que les hizo bullying, es un pibe que en el secundario no les dio bola, en la universidad no se las garcha... ¿qué es para ustedes el famoso patriarcado?", comenzó diciendo la conductora en su editorial del martes.

Y siguió: "Porque la verdad les diría que comiencen por darse un baño, depilarse e ir a laburar. ¡Vayan a laburar! Nosotros laburamos todos los días para mantener las políticas populistas de género de este Gobierno por eso hoy es el día internacional de la mujer verde, no de la mujer, nos robaron hasta eso".

"¿Cómo van a hacer un paro hoy, las docentes? ¿Cómo van a dejar a las chicas, chicos y chiques sin clases hoy, después de casi dos años que no las tuvieron? Las verdaderas feministas dieron su vida por trabajar y ¿ustedes qué hacen? Faltan al laburo y van a la marcha", expresó.

"¿Cuánto les pagan? ¿Cuánto les pagamos? Ustedes usan el 8M para algo que significa todo lo contrario que significa el 8M. Arruinan todo, rompen todo, es el día hoy de la mujer verde".

Remarcando cuál es su postura, Viviana Canosa dijo que está cansada que los colectivos feministas le manejan la agenda al resto de las mujeres: "Nos quieren manejar la vida a nosotros que laburamos, esa es la diferencia entre ellas y nosotras".

Por último dijo "lo que más me rompe, es que a estas vagas la pagamos con la nuestra, si se la pagan ellas no me importa. igual me molesta mucho que caguen la Catedral, me molesta horrores, me molesta mucho que no respeten a la iglesia".