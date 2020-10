Ángela Leiva internada por complicaciones en su cuadro de coronavirus

Brian Lanzelotta por su parte también tuvo una experiencia distinta con el coro

https://twitter.com/AngelaLeivaOk/status/1320734510506479619 Hola a todos!!! quiero contarles q estuve todo el finde internada a causa de una neumonia por Covid 19, gracias a Dios nada grave pero me internaron para tenerme controlada, creo q mañana me voy a casa!! Gracias a todos por preguntar, los amo!! — Angela Leiva (@AngelaLeivaOk) October 26, 2020

navirus y no la pasó nada bien: "Toda esta travesía empezó el jueves pasado, cuando me levanté con temperatura, con mucho dolor de huesos, no del cuerpo. Nunca me pasó y me la pasé en la cama, y cuando me voy a pegar un baño para bajar la fiebre, las gotas que me caían en el cuerpo me hacían doler la piel. Después, no podía moverme de la cama, no podía levantarme ni para ir al baño. Todo el día cansancio, con mucho sueño. Si mi mujer me llevaba la comida a la cama, yo estaba durmiendo. Era dormir o estar sin hablar del cansancio"

"No había posición en la que yo pudiera estar cómodo. El dolor del cuerpo era desde la uña hasta la punta del pelo, y mi mujer me ponía cremas y me hacía masajes para bajar el dolor", agregó en Los Ángeles de la Mañana.

Ángela por su parte viene de una inesperada polémica con Roció Quiroz quien la está reemplazando en el Cantando 2020.