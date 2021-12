Ángel de Brito encontró a Yanina Latorre llorando en el baño: "Estaba desconsolada"

Yanina llora desconsoladamente porque Maite Peñoñori anunció que se va de LAM

“Es la primera vez que te pone triste que se vaya alguien”, siguió De Brito. “No, Analía (Franchín) me dolió, Maite… no sé quién más”, contestó Latorre recordando la partida de su amiga Analía Franchín.

“Con Analía no lloraste”, le retrucó de Brito. “No, porque me enteré así, tipo, no es que hubo una despedida al aire de Analía”, fue la respuesta de la panelista. “No llegamos”, chicaneó el conductor.

“Es cómo me pega en el día, hoy me pegó llorar”, dijo Yanina. “Hoy le pegó lágrima”, cerró Ángel.

LA DESPEDIDA DE MAITE PEÑOÑORI

Ángel de Brito sorprendió a la audiencia al anunciar que Maite Peñoñori no estará más en el programa.

Luego de destacar el trabajo de la cronista y panelista, el conductor le dio la palabra a Maite Peñori quien entre lágrimas explicó su sorpresiva decisión de alejarse de LAM.

“Me costó mucho tomar esta decisión. Este programa para mí fue todo, en especial el lugar en el que crecí porque me diste mucho espacio. Sé que no todos los conductores son así de generosos, pero vos sí lo sos”, comenzó diciendo.

“Uno de mis primeros móviles fue lo de José López. Estábamos en el convento y cuando terminó el programa tenía un mensaje tuyo. Primero me asusté, pero al final me escribías para felicitarme por el laburo. Siempre fuiste muy generoso”, siguió.

LAS RAZONES DE SU RENUNCIA

“Sentía que tenía que cerrar un ciclo”, explicó Maite sobre su salida del ciclo en el que se desempeñó como cronista y luego ocupando silla como panelista oficial.

"Quiero agradecerle a las chicas, que son excelentes compañeras. De todas aprendí un montón. A veces da la impresión que en este programa nos matamos, pero es un equipo humano hermoso. De todas me llevo algo bueno, de vos Ángel también y de la producción”, continuó muy emocionada.

“Lo pasé súper bien”, cerró la angelita entre lágrimas.

Sin embargo, el lugar de Maite Peñoñori no quedará vacío por mucho tiempo. Ángel De Brito aprovechó para comunicar que, desde el lunes, su silla la ocupará una nueva panelista aunque no reveló el nombre de la famosa que se sumará al team integrado por Yanina Latorre, Pía Shaw, Mariana Brey, Andrea Taboada y Cinthia Fernández.