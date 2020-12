Andrea Taboada explotó contra Yanina Latorre: "Tu pensamiento está atravesado por la plata"

"Ventura no se levantó e inventó que Cristiana (Sinagra) se acostó con el hermano de Maradona. Para ustedes a los hijos de Diego, que son cholulos de la guita, se les tiene que perdonar todo. Diego Junior se tiene que enojar con el padre, no con Ventura. Si fuera panadero y le dice 'tu mamá es una put...', no lo mira nunca más" comenzó diciendo Yanina.