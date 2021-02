Andrea Rincón quien también será concursante del certamen, habló en Buen Telefé y reveló su tensa relación con Germán Martitegui.

La morocha confesó que es el jurado al que más le teme a la hora de recibir devoluciones y aseguró que el chef tiene algo personal con ella.

“Siento que tiene algo personal conmigo y no es que lo siento, estoy segura”, lanzó, filosa sobre la tensa relación que se verá en la pantalla.

¿Cómo se lleva con la cocina Andrea Rincón? - MasterChef Argentina

Días antes, Marina Calabró habló de la nueva lista de participantes y dio detalles sorprendentes sobre el sueldo que algunos cobrarían por formar parte del reality.

"A mí me dijeron: no sé si es el mínimo, pero entre los mínimos por mes son 150 mil pesos. Con un nombre más interesante, un famoso que cuente con más trayectoria o sea más reconocido, a partir de 170 mil. Pero, a mí, alguien me dijo que pueden cobrar hasta 500 mil pesos", dijo Marina Calabró en el programa de radio Lanata sin filtro.