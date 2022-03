Amalia Granata redobló contra Rial: "Sinvergüenza hizo una planilla con datos de mi ovulación"

Lejos de dejarlo pasar, Amalia Granata se mostró indignada con la actitud del conductor y recordó un tremendo episodio que vivió cuando quedó embarazada de su marido Leonardo Squarzón.

¡Terminemos de santificar a esta basura!”, lanzó. "¡Cuando yo quedé embarazada, este sinvergüenza hizo una planilla con datos de mi ovulación poniendo en duda quién era el padre de mi hijo!”.

“¡Se cagó en los hijos de todos los demás! ¡Basta! Hizo mucho daño, y ahora la vida se lo está devolviendo”, dijo furiosa.

Explosivo cruce entre Jorge Rial y Nazarena Vélez

Jorge Rial le respondió con todo a Nazarena Vélez. El conductor que está viviendo días llenos de tensión luego de confirmar su separación de Romina Pereiro, explotó luego de que la mamá de Barbie Vélez lo acusara de amenazarla y destruirla cuando estaba al frente de Intrusos.

naza rial 1.jpeg

“Jorge me ayudó muchísimo. Pero tiene esa cosa que todos se preguntan ¿por qué le tienen miedo? A mí, un día me llamó y me dijo ¿vos medís 1.73? Bueno, te estoy preparando el cajón”, comenzó explicando Nazarena.

"Rial empezaba a la 1 el programa y me hizo mier… como millones de veces. Hacía eso por cualquier cosa, porque me iba al programa de Viviana Canosa y no al de él. Y yo decía ‘¿de verdad estás hablando tanto? Y tiene una cosa mafiosa y él mismo se declara un mercenario", siguió.

Lejos de dejarlo pasar, Jorge Rial recogió el guante y redobló la apuesta.

Rial lapidario con Nazarena Vélez

“Me dijo mafioso la mujer de un tipo que se boleteó por cagar gente”, dijo Jorge Rial en referencia a los dichos de Nazarena Vélez.

El conductor recordó el suicidio de Fabián Rodríguez, ex pareja de Nazarena, quien se quitó la vida por problemas económicos dejando a la mediática llena de deudas.

Además, criticó a todos los que divulgaron rumores sobre su separación, entre ellos a Carmen Barbieri, Adrián Pallares, Rodrigo Lussich, entre otros.