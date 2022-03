¡Alarma! Internaron de urgencia a Romina Pereiro, ex de Jorge Rial

Internaron a Romina Pereiro, la ex mujer de Jorge Rial

Minutos más tarde, Guido Zaffora amplió la información y contó que Romina Pereiro se quedará en observación a la espera de nuevos estudios.

"No se sabe bien si por un pico de estrés o un ataque de pánico. Fue una ambulancia a la casa y la llevaron a Los Arcos", agregó Ambrosino en Intrusos y explicó que el malestar de Romina habría comenzado a las dos de la madrugada.

Jorge Rial confirmó su separación de Romina Pereiro

"Con Romi estamos separados. Fue una decisión que tomamos los dos. A veces el amor solo y profundo no alcanza, sobre todo en un año muy difícil como el anterior", comenzó diciendo el conductor en su programa radial, Argenzuela.

"La pandemia, personalmente, a mí me partió psicológica y físicamente. Pensé que no iba a pasar, pero pasó", siguió sobre los motivos que llevaron a la crisis y separación.

Aunque asumió que extraña su hogar y la vida familiar que había logrado con Romina y sus respectivas hijas: "Claro que extraño. Fui al primer día de clases. Extraño a las chicas, son mis hijas, son mi familia".

Así confirmó JORGE RIAL su separación en vivo: "No hay terceras, no busquen a nadie"

Jorge Rial negó la existencia de terceros en discordia

Sin pelos en la lengua, Jorge Rial se refirió a las versiones que aseguran que habría una tercera en discordia y que Romina Pereiro le habría hecho varias escenas de celos con famosas como Angie Balbiani, entre otras.

"No hay terceras, no busquen a nadie. Si hay algo de lo que hoy no tengo ganas es de estar con alguien. Es más, me estoy acostumbrando a la soledad, y me estoy llevando bien", señaló Jorge luego de que en varios portales se especulara con una supuesta vuelta con su ex, Mariana Loly Antoniale.

"Tardé en decirlo públicamente porque lo charlamos mucho con Romina. Agradezco la atención de los periodistas. Este año me rompió, la historia personal no lo pude superar. Por eso me fui de la televisión. Yo no quería ni hacer radio, no tenía ganas de seguir laburando”, explicó.

"Mucho se está hablando de mi separación y la verdad es que son temas que afectan mucho porque hay toda una familia detrás. Lamentablemente es así, estamos separados con Romi. Fue una decisión que tomamos los dos", cerró.