La hija de Claribel Medina y Pablo Alarcón volvió a la pista y la rompió junto a su madre y Rocío Quiroz con el tema "Santo Santo" de Gloria Stefán.

Al terminar fue entrevistada por Los Ángeles de la Mañana y sorprendió al relatar que también trabaja como delivery.

"Hoy aclaraste que tenías un nivel distinto al de tu mamá porque te dedicás a otra cosa", le dijo Maite Peñoñori, cronista de LAM, a Agostina.

"Sentí como que el jurado me había tratado de inferior, que no estaba en la misma liga que mi mamá. No puedo estar en la misma liga porque tengo 26 años y eso ya nos pone en un lugar diferente. Mi mamá tiene años de trayectoria", comentó Alarcón.

"Trabajo del humor y hago personajes bizarros por llamarlos de alguna manera. Vivo de hacer delivery en moto, es un laburo re digno y me ha dado de comer durante esta pandemia, que nos destrozó económicamente a mí y a mi familia", contó Agostina.

"Salí a laburar como una guerrera, más que nunca", cerró la participante del Cantando 2020.