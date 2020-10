¡Ácida! Morena Rial mostró a su hijo limpiando el piso: "Lo tengo adiestrado"

View this post on Instagram

♥️Feliz día de la madre para todas♥️ Vivi muchas cosas difíciles que cuando seas mas grande las vas a entender, sufrí en muchísimos aspectos de la vida, pero tengo muy en claro que con vos hijo tuve las ganas por fin de hacer algo bien, algo que me llene, esa oportunidad de curar las heridas que tenia con el solo hecho de ser madre y poder entender muchísimas cosas. Cuando uno es mamá lo mejor que puede ofrecerle a su hijo es su cariño, su tiempo y su amor, eso es realmente lo que vale, no lo material. Y porque digo esto, porque el día de mañana mi hijo va a saber que mis enseñanzas valieron de algo. Soy chica, ser madre para mi es un aprendizaje diario, pero estoy segura que mal no lo hago. Siempre pienso que podría dar un poco mas, o a veces hacer las cosas mejor y sin embargo doy las gracias porque soy imperfecta, porque hago cosas bien y hay cosas que seguramente no debería hacer. Te voy a acompañar en este camino tan complicado que se llama vida, porque así es puede ser muy dura y difícil o dura y feliz a pesar de todo. Te prometo que si en algo se que puedo mejorar lo voy a hacer fran, porque todo lo que yo te enseñe es todo lo que vos vas a heredar. No es fácil ser madre soltera, y tampoco es fácil no tener a alguien que me diga como hacer las cosas. Pero te amo, y día a día me esfuerzo porque lo sientas, porque seas feliz, y que todos los días sonrías y me hagas saber que sos feliz. Soy una madre luchadora, que lucha por cumplir sus sueños y los de su hijo, aunque a veces las cosas no funcionan como ella quiere. Luche por tenerte hijo, y es una lucha diaria, lucho para que tengas valores y el día de mañana seas una excelente persona. Sola me banco todo, sin importar nada, mi hijo es mi única prioridad en el mundo. Sola hice y voy a hacer todo, todos los días de mi vida le sonreímos a la vida y le damos lo mejor que tenemos, el amor que nos une hijo, a eso no hay con que darle. Para muchos no sere la mejor madre, pero hago el intento siempre, y sin ayuda de nadie, por vos doy mi vida y mucho mas❤️ Los que realmente me conocen, saben todo♥️ ✨TE AMO AMOR DE MI VIDA, MAMÁ SIEMPRE VA A ESTAR PARA VOS EN TODO✨