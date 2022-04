"¡Acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido en...!, Wanda Nara explotó tras los mensajes de la China a Icardi

Luli Fernández dio más detalles y reveló el contenido del mensaje.

"Yo recibo un WhatsApp, de un número desconocido, con la captura del mensaje que la China Suárez le habría escrito a Mauro Icardi, para acercarse. Le puso 'hola'", comenzó contando la panelista.

El mensaje de La China Suárez a Mauro Icardi: Apenas lo recibió le mandó la captura a Wanda

Te puede interesar: ¡Encendida! La noche más caliente de Melody Luz escondida en la cocina: "Me levantó y..."

La China Suárez usó otro celular para escribirle a Mauro Icardi

Luli continuó: "Ahí yo intenté comunicarme con Wanda. Le pregunté si existía la posibilidad de que la China haya querido contactar nuevamente a Mauro, pero ella estaba volando de Buenos Aires (a París)".

"Wanda, inicialmente, me pone 'nosotros estamos muy bien'. Entonces, yo le dije que me habían mandado esto (el mensaje de la China a Mauro)", agregó.

Como si fuera poco, Rodrigo Lussich reveló que la China Suárez no puede usar su teléfono para comunicarse con Mauro Icardi por lo que tiene un cómplice para hacerlo.

"La China no puede escribirle a Mauro Icardi porque está bloqueada, pero utilizó a un cómplice", amplió Rodrigo Lussich. "Mancha Latorre, es el mejor amigo de la China, es quien ejecuta el mensaje" agregó Paula Varela.

Según Lussich fue el mismo Mauro Icardi quien le contó a Wanda Nara que la expareja de Benjamín Vicuña lo había contactado.

El amigo de La China Suárez que usó para hablarle de nuevo a Mauro Icardi porque ella está bloqueada

La reacción de Wanda Nara

Además, Luli Fernández habló con Wanda quien le contó cómo reaccionaron ante la nueva provocación de la China.

"Me lo había contado Mauro y mandado una captura, hace unos días cuando yo estaba en Buenos Aires. Ahora que llegué vi todo. Pero ya sé que semaneja así. No es la primera vez. Mauro me muestra todo y me cuenta", le dijo Wanda a la panelista.

"¿Por qué creés que la China buscaría contactarlo nuevamente?", preguntó Luli.

"No le importa nada, lastimó muchas familias. Yo soy muy feminista, pero esto es de mala mina. Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido en el camarín. Y al tiempo quedó ella embarazada", le dijo Wanda haciendo referencia a la relación de la Chin con Nicolás Cabré mientras seguía casado con Eugenia Tobal.

"Me espero lo peor de ella. Solo confío en el amor de mi familia. Que se maneje como quiera, para mí está cerrado el tema. Ya había recibido mensajes del peluquero. Mauro los bloqueó de todos lados", reveló Wanda sobre la insistencia de la China con Mauro.