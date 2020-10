A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara) on Oct 8, 2020 at 11:28am PDT

En esta oportunidad Sofía se puso nostálgica y quiso recordar la época de los 90 con una postal vintage en la que se la ve luciendo sus explosivas curvas en una playa paradisíaca. Además, la esposa de Joe Mangianello aparece con una cabellera rubia muy diferente a su color actual.

Días antes se reveló que Sofía es la actriz mejor paga en 2020, superando a sus rivales del mundo del cine, debido a que la pandemia del coronavirus redujo los ingresos de la taquilla de Hollywood, según publicó Forbes, revista especializada.

Según trascendió, Sofía, colombiana, de 48 años, considerada "una de las mujeres más sensuales del mundo", gana 500.000 dólares por episodio de Modern Family .

