A sus 41 años, Evangelina Anderson estrena microbikini taparrabos coquette y paraliza Aruba.

evangelina anderson bikini coquette.jpg A sus 41 años, Evangelina Anderson estrena microbikin taparrabos coquette y paraliza Aruba.

Desde el primer momento, Evangelina Anderson está usando cada una de sus visitas a la playa así como también las comodities de su hotel para lucir las bikinis más osadas.

Evangelina Anderson reina de la bikini coquette

En esta oportunidad, Evangelina Anderson fue por todo lo alto y enloqueció a sus followers estrenando una de las microbikinis más originales de la temporada.

Súper femenina, Evangelina Anderson eligió un modelo de inspiración coquette de corpiño strapless y bombacha colaless color rosa empolvado, uno de los infaltables del verano 2025.

El día anterior, Evangelina volvió a elegir este color esta vez con modelo de bombacha hilo dental ultra XS colaless, corpiñito bicolor y, como broche de oro agregó un pañuelo bandana de leopardo en su cabeza logrando el combo perfecto.

evangelina anderson bikini tricolor aruba.jpg Desde Aruba, Evangelina Anderson estrena microbikini en clave bicolor con el accesorio del verano 2025.

Evangelina Anderson diosa de las transparencias desde Aruba

Además de sumarse al color estrella del verano 2025, Evangelina Anderson no dejó afuera la tendencia de las transparencias, otro must have de la temporada.

EVANGELINA ANDERSON TRANSPARENCIAS ARUBA.jpg A sus 41 años, Evangelina Anderson estrena transparencias playeras y taparrabos desde Aruba.

Como no podía ser de otra manera, las transparencias formaron parte de los looks de Evangelina Anderson. La diosa las llevó en un pareo ultra revelador dejando ver su bikini taparrabos.

Evangelina Anderson reina de las bikinis hilo dental

A sus 41 años, Evangelina Anderson se la jugó al máximo presumiendo su figura escultural con una microbikini color verde militar ultra XS.

EVANGELINA ANDERSON BIKINI BODYCHAIN.jpg

Evangelina Anderson no solo eligió un modelo color empolvado sino que fue por más glamour al agregar bodychain en su abdomen.