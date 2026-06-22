FAL: una nueva forma de financiar las indemnizaciones por despido

El FAL introduce una lógica diferente: la del financiamiento anticipado.

El sistema se integra mediante aportes obligatorios a cargo del empleador calculados sobre las contribuciones patronales. La reglamentación establece un aporte del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pequeñas y medianas empresas.

De esta manera, el empleador comienza a constituir un fondo destinado específicamente a atender futuras indemnizaciones por despido sin causa.

La finalidad es clara: transformar un costo incierto y concentrado en el tiempo en un costo previsible y distribuido a lo largo de la relación laboral.

Desde una perspectiva empresaria, el principal beneficio es la previsibilidad. Las organizaciones pueden conocer con anticipación una parte importante de sus costos laborales y reducir el impacto económico que puede generar una desvinculación.

Sin embargo, también es cierto que el FAL implica un incremento de los costos laborales corrientes. Empresas que tal vez no tenían previsto realizar despidos deberán efectuar igualmente los aportes exigidos por la normativa.

Por ello, el análisis no debe limitarse a determinar cuánto se aporta. La verdadera pregunta es cómo impacta el nuevo sistema en la estructura de costos, en la planificación financiera y en la gestión de los recursos humanos de cada organización.

En mi experiencia profesional, las reformas laborales producen efectos muy distintos según la realidad de cada empresa. Lo que para algunas representa una herramienta de previsión, para otras puede significar un nuevo desafío financiero.

Por eso, más allá de las discusiones ideológicas que suelen acompañar toda reforma laboral, el verdadero desafío es comprender cómo funciona el FAL y cuál será su impacto concreto en cada organización.

Porque las normas son iguales para todos, pero sus consecuencias nunca son exactamente las mismas.