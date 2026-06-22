La Ley 27.802 de Modernización Laboral incorporó una de las transformaciones más importantes de los últimos años en materia de costos laborales: la creación del Fondo de Aportes Laborales (FAL), reglamentado por el Decreto 408/2026.
FAL: una nueva forma de financiar las indemnizaciones por despido
El FAL modifica los costos laborales y anticipa el financiamiento de indemnizaciones, generando mayor previsibilidad para las organizaciones
Aunque el debate público se ha concentrado en otros aspectos de la reforma, el FAL merece una atención especial porque modifica la forma en que las empresas afrontarán el costo de las indemnizaciones por despido sin causa.
Hasta ahora, el sistema argentino se apoyaba en una lógica de acumulación de contingencias. El empleador debía afrontar el pago de la indemnización cuando se producía la desvinculación, lo que muchas veces generaba fuertes impactos financieros, especialmente en períodos de crisis o reestructuración.
El FAL introduce una lógica diferente: la del financiamiento anticipado.
El sistema se integra mediante aportes obligatorios a cargo del empleador calculados sobre las contribuciones patronales. La reglamentación establece un aporte del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pequeñas y medianas empresas.
De esta manera, el empleador comienza a constituir un fondo destinado específicamente a atender futuras indemnizaciones por despido sin causa.
La finalidad es clara: transformar un costo incierto y concentrado en el tiempo en un costo previsible y distribuido a lo largo de la relación laboral.
Desde una perspectiva empresaria, el principal beneficio es la previsibilidad. Las organizaciones pueden conocer con anticipación una parte importante de sus costos laborales y reducir el impacto económico que puede generar una desvinculación.
Sin embargo, también es cierto que el FAL implica un incremento de los costos laborales corrientes. Empresas que tal vez no tenían previsto realizar despidos deberán efectuar igualmente los aportes exigidos por la normativa.
Por ello, el análisis no debe limitarse a determinar cuánto se aporta. La verdadera pregunta es cómo impacta el nuevo sistema en la estructura de costos, en la planificación financiera y en la gestión de los recursos humanos de cada organización.
En mi experiencia profesional, las reformas laborales producen efectos muy distintos según la realidad de cada empresa. Lo que para algunas representa una herramienta de previsión, para otras puede significar un nuevo desafío financiero.
Por eso, más allá de las discusiones ideológicas que suelen acompañar toda reforma laboral, el verdadero desafío es comprender cómo funciona el FAL y cuál será su impacto concreto en cada organización.
Porque las normas son iguales para todos, pero sus consecuencias nunca son exactamente las mismas.