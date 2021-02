Extienden hasta las 15 el velatorio de Carlos Menem en el Congreso

Alrededor de las 20 el féretro del dirigente riojano fue introducido al Congreso de la Nación por una formación de granaderos, a la Capilla Ardiente montada en el Salón Azul del Senado.

Allí lo esperaban su hija Zulemita y su ex esposa Zulema Yoma, acompañadas por la vicepresidente Cristina Kirchner, quien se retiró poco después para que durante varios minutos, Carlos Menem fuera despedido en forma íntima por las personas más cercanas.

Minutos más tarde arribaron al lugar para despedir a quien fuera presidente en la mayor parte de la década de los ´90 varios dirigentes como el actual mandatario, Alberto Fernández; Eduardo Duhalde, ex presidente, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y su esposa, quien está a cargo de la empresa estatal AySA, Malena Galmarini.

El féretro cubierto con las banderas argentinas y del club River Plate, flanqueado por una medialuna mahometana, fue visitado por decenas de personas del pueblo que pasaron, con tapabocas y distancia sanitaria, a darle el último adiós.

Que Dios lo tenga en la gloria, fue un gran presidente", expresó un hombre de unos 60 años, paragua en mano, antes de ingresar.

"Hizo muchas cosas, como eliminar el servicio militar obligatorio, y nos podíamos comprar la casa y el auto", expresó otro de los concurrentes que se encontraban sobre la calle Entre Ríos y formaban una cola que doblaba en Rivadavia.

Otro asistente, de unos 40 años, destacó que el país tuvo durante la presidencia "la menor inflación en 50 años, lo que le permitió crecer a las industrias".

Por el momento no se había determinado si el velatorio continuará toda la noche, o iba a sufrir un corte durante la madrugada, y tampoco el momento en el que los restos de Menem iban a ser trasladados al Cementerio Islámico de La Tablada.

También pasaron el ex ministro León Arslanian; su ex secretario privado Ramón Hernández; el ex senador por Entre Ríos Héctor Maya; uno de sus principales asesores de política exterior, Jorge Castro; el ex secretario de Defensa Interior, Miguel Ángel Toma; y el ex ministro del Interior, Carlos Corach.

El embajador en Brasil, Daniel Scioli, y el ex senador y actual auditor general de la Nación Miguel Ángel Pichetto también pasaron por el Congreso para darle el último adiós al riojano

"Vamos Menem"

Un grupo de ciudadanos recibió en el Congreso el cortejo fúnebre del expresidente Carlos Menem con un aplauso y la arenga de “Vamos, Menem”, una de las consignas de campaña del fallecido exmandatario.

El público que se acercó para despedir a Menem en el Salón Azul del Senado se extendía desde el ingreso del Congreso, sobre la avenida Entre Ríos, hasta mitad de cuadra de avenida Rivadavia, aproximadamente.

Ataviados con paraguas y pilotos, los ciudadanos aguardaban la finalización de la ceremonia íntima para familiares y allegados, tras la cual se dará paso al ingreso del público.

Sobre la calle se apostaron además vendedores ambulantes que ofrecían banderas de Argentina, pilotos y elementos de higiene para prevenir el contagio de coronavirus.

En tanto, muchos dialogaban sobre política para hacer la espera más amena.

Cuando llegó el cortejo, el grupo se agolpó en las puertas de ingreso del Congreso y ovacionó al coche fúnebre con aplausos y el grito de “Vamos, Menem”.

El cortejo fúnebre llegó puntualmente a las 20 al Congreso, y fue recibido en el interior por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.