"Es un afano, suspendanlo", escribió uno de sus seguidores tras el posteo de Evangelina Anderson en Instagram. "La más linda del mundo", añadió otro.

Razón no les falta y hay que decirlo, la mirada de Evangelina conquista y domina.

Evangelina Anderson: una sirena en el mar

Pero Evangelina Anderson se sabe sexy y que no tiene que envidiar a ninguna modelo que salga en la playa en bikini.

Por eso, luciendo la suya, se sacó una foto que hizo delirar a sus seguidores. "Hay q regresar esa sirena al mar", "Enséñale a Wanda! Así no hace el ridículo!", "Más buena que un feriado xxl", fueron algunos de los mejores comentarios que recibió de parte de sus followers, que no se pierden una foto o historia de la ex Pasión de Sábado.

A difenrencia de otras botineras o ex botineras, Evangelina Anderson ha sabido llevar una vida lejos de los escándalos. En pareja desde hace con el ex River y Bayern Munich de Alemania Martin Demichelis, ella se suele mostrar en las redes como una mujer de familia, modelando o acompañando a su marido en sus actividades futbolísticas. Lo hizo cuando este era jugador y ahora que trabaja en el club alemán.