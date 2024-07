Walmart tiene el iphone 14 Plus a 519 dólares por tiempo limitado

image.png

Cómo es el iPhone 14 Plus que ofrece Walmart

Por supuesto, no todo lo que brilla es oro y esta oferta de Walmart tiene un aviso previo a la compra. Esto se debe a que el iPhone 14 que vende y que se puede consultar a través de su página web no es nuevo, sino restaurado, de allí que cueste 519 dólares.

No obstante, un punto a favor de Walmart es que, en esta oferta, el iPhone 14 se vende a 102 dólares menos de lo normal.

En cuanto a las características de este producto de Walmart, el iPhone posee:

Pantalla OLED Super Retina XDR (6,7 pulgadas) con resolución de píxeles (2778 x 1284)

Sistema de doble cámara con 2 cámaras de 12 MP

Cámara frontal TrueDepth de 12 MP con reconocimiento facial

Capacidad de almacenamiento: 128 GB

Color: Púrpura

Estado de bloqueo: Red desbloqueada

Conectividad: 5G

Sistema operativo: iOS

Si bien, desde Walmart resaltan que el teléfono móvil Iphone 14 Plus tal vez no haya sido certificado por Apple, sí ha recibido todas las inspecciones del mismo comercio y se encuentra funcionando como nuevo. Además, señalan que puede que no tenga accesorios originales, pero sí compatibles y que se puede devolver gratuitamente en un plazo de 90 días.