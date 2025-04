Usuario de Tik Tok chino se vuelve viral: "Este bolso se vende por U$S35.000 y cuesta U$S1.250 fabricarlo"

Uno de los clips más comentados de Tik Tok proviene del usuario @sen.bags. En el video se afirma que marcas como Hermès producen sus bolsos en China por un precio aproximado de U$D1.250, pero luego los venden por hasta U$S35.000 en mercados occidentales.

Una influencer conocida como @lunasourcingchina, mostró productos de firmas como Gucci, Prada o Lululemon, fabricados en China pueden tener precios hasta 3000% más altos que su costo real de producción.

Luna reveló que las marcas de lujo tercerizan su manufactura en China, pero lo que realmente encarece el producto final es el arancel de lujo, se trata de un sobreprecio que los compradores pagan por llevar un logo famoso.

