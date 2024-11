Es la ciudad más lluviosa de Estados Unidos y es famosa por aparecer en "Twilight"

ciudad USA washington.jpg La ciudad de Forks es un destino popular para pescadores deportivos.

Cuando la escritora publicó el primer libro en 2005 nunca se imaginó que iba a llegar a tener semejante éxito. Por su parte, la ciudad de Forks empezó a recibir cada vez más turistas que llegaban a conocer el lugar donde vivía "Bella Swan" la protagonista de la historia. Lo anecdótico es que las películas no se filmaron allí, sino en algunas locaciones de Columbia Británica y Oregon.

Residentes de la ciudad espantados por los fans

En una oportunidad, The Times habló con residentes de esta ciudad de Estados Unidos y las revelaciones fueron impactantes. Leslie Graham comentó: "Hay algunos personajes extraños deambulando y la ferretería local se queda sin linternas todo el tiempo, ya que la gente las compra para ir a cazar vampiros al bosque. Yo digo, cariño, eso es ficción. Y si no fuera así, te matarían". Además, la profesora Dora Maxfield que da clases en la escuela local, a donde "asistían" los personajes de ficción, comentó que en varias ocasiones han entrado fans llorando a la institución, por lo que no es seguro para los niños.

forks ciudad.jpg La ciudad de Forks tiene bosques densos.

Principales atracciones de Forks