The Mall at Millenia está anclado por reconocidas tiendas como Neiman Marcus, Bloomingdale's y Macy's. Además, es el hogar exclusivo en Florida Central de marcas de alta gama como Bulgari, Burberry, Chanel, CH Carolina Herrera, Christian Louboutin, Giuseppe Zanotti, Gucci, Hermès, Jimmy Choo, Louis Vuitton, Prada, Rolex, Saint Laurent Paris, Salvatore Ferragamo, Tudor y Tiffany & Co. Este año, Dior y Ralph Lauren se unieron a la lista de tiendas.

A diferencia de muchos outlets, The Mall at Millenia es un centro comercial cubierto, lo que lo hace perfecto para refugiarse en un día de lluvia. Su diseño arquitectónico es moderno y atractivo, con una entrada principal destacada por una icónica torre circular de cristal turquesa-esmeralda y dos cascadas de agua en escalera que bordean una amplia explanada de acceso. El interior del centro comercial está igualmente bien diseñado, con un Concierge Desk que ofrece un Programa de Ofertas Exclusivas para los visitantes.

Consejos para ahorrar dinero

Aunque The Mall at Millenia no es considerado un outlet, ofrece descuentos significativos en muchas de sus tiendas de lujo. Para maximizar el ahorro, es recomendable usar una tarjeta de débito como Revolut, que ofrece buenas tasas de cambio y evita las comisiones de los bancos convencionales.

Además, si se prefiere llevar dólares en efectivo, se puede cambiar moneda desde casa con descuento a través de Ria Cambio de Divisas, que ofrece una tasa de cambio favorable y envía el dinero de manera segura.