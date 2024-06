Toma aire para conocer el outlet con las mejores ofertas de Miami y que está a 8 kilómetros del aeropuerto

Construido en el año 2001, Dolphin Mall es uno de los centros comerciales más grandes y populares de Miami, Florida. Con más de 130.000 metros cuadrados de espacio comercial y ubicado a solo 8 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Miami, este outlet es una parada obligatoria para los compradores ávidos de encontrar las mejores ofertas. Dolphin Mall alberga más de 250 tiendas, incluyendo grandes nombres como Bloomingdale's The Outlet Store, Coach Factory Store, Last Call by Neiman Marcus y Saks Fifth Avenue OFF 5th.

