Toma nota del outlet de New York que está a 40 minutos de Manhattan y tiene muchas ofertas

Planificar el viaje con esmero puede llevar a enfrentar el dilema de si dedicar un día entero a visitar un outlet. No es una decisión fácil de tomar. Las recomendaciones son las siguientes:

Acudir a un outlet si se tiene devoción por las compras.

Ir si uno de los motivos del viaje es comprar.

Pensar si en el calendario del viaje entra destinar un tiempo a las compras.

Plantearse si se tiene presupuesto.

Una vez decidido, es normal debatirse sobre qué outlet visitar en New York y cuál es el mejor.

Aunque el outlet más conocido no es el Jersey Gardens, es muy fácil llegar allí. Este outlet se encuentra muy cerca de Manhattan y a solo 5 minutos en coche del parking del aeropuerto de Newark. Además, hay otros outlets en New York.

Tiendas y marcas en el outlet Jersey Gardens

The Mills at Jersey Gardens, conocido como el outlet de Jersey Gardens o outlet de New Jersey, no es un village como el de Woodbury, sino un centro comercial (mall) como los que se encuentran en España. Algunos de los locales que se encuentran en el Jersey Gardens son outlets, aunque no todos.

El listado de tiendas de Jersey Gardens incluye marcas interesantes como Calvin Klein, Adidas, Dr. Martens, Vans y Armani Exchange. Sin embargo, hay muchísimas más. Son outlets todas aquellas que lo indican con la palabra "outlet" en su nombre, además de las que han incluido "factory store". Casi todas las tiendas son de ropa, como Coach Outlet, Levi’s Outlet Store, Victoria’s Secret Outlet, Vans, Converse, Guess Factory Store, y muchas más.

Cómo llegar a Jersey Gardens desde Manhattan

Para llegar al outlet Jersey Gardens desde Manhattan, lo más sencillo es ir en bus. Los números de bus que llevan directamente a Jersey Gardens son el 111 y el 115. Para tomarlo, se debe ir a la Port Authority Bus Station, en la 625 8th Ave., entre las calles 41 y 42. Está a cuatro calles de Times Square. Allí mismo se puede comprar el billete de bus.

El recorrido es de aproximadamente 34 minutos. El autobús de la línea #111 sale cada 30 minutos, al igual que el de la línea #115, por lo que hay un autobús cada cuarto de hora.