"Es la quinta vez que venimos a Mendoza, pero esta vez quisimos venir para estar en la Vendimia", dijo Juliana Moreira, una turista brasileña, desde el sector Malbec.

Con una copa de vino en la mano contó que ve a la Vendimia como una fiesta única: "No sabía que elegían una reina, eso me parece muy divertido. En Brasil no hay una fiesta así, tenemos el Carnaval, pero esto lo veo como una celebración muy típica y que identifica a esta provincia en específico".