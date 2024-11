Revisa estos primeros signos de envejecimiento para chequear y mejorar tu estilo de vida

Envejecer es parte del proceso de la vida. Después de cumplir los 30 años y dejando a un lado los excesos que puedes haber llegado a tener en tus veintes -o no- es preciso prestar atención a cómo llevas el bienestar en tu cuerpo. Es a la edad de los 30 años cuando comienzan a aparecer las principales muestras de envejecimiento. No sólo en la piel. Si llevas una vida desordenada, duermes poco o te cultivas en excesos, no te preocupes. Siempre estás a tiempo de corregir malos hábitos.