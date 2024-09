Olivia Rodrigo y la sinestesia: la "no" enfermedad que sufren muchos artistas

►TE PUEDE INTERESAR: El enfrentamiento que faltaba: Donald Trump contra Taylor Swift

Sin embargo, no todo es brillo y popularidad para la joven Olivia Rodrigo. La autora del hit "Good for u" ha comentado en entrevistas sobre una forma particular de vivir la creatividad. Se trata de la sinestesia, una enfermedad también conocida como "la no enfermedad", que también poseen artistas del ámbito.