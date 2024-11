La historia de abuso sexual que rodea a Marilyn Manson y a una actriz reconocida

Una relación tumultuosa que se originó en el 2007

Todo comenzó en el 2007. Evan Rachel Wood, actriz que brilló en películas de Disney como "Pequeños secretos" y más tarde mostró su lado más profundo y maduro con trabajos cinematográficos como "Thirteen" conoció a Brian Wagner, también conocido como Marilyn Manson. La química entre ambos fue una chispa, pero según Wood, no fueron las mejores circunstancias.

Según la actriz: "Comenzó a manipularme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera".

Evan Rachel Wood y una publicación en Instagram que sacó todo a la luz

La actriz explicó que decidió hablar públicamente -lo hizo mediante su Instagram en 2021-porque estaba cansada de vivir con miedo a represalias y chantajes. En su publicación añadió: "Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y denunciar a las industrias que lo han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no permanecerán en silencio".

El documental "Phoenix Rising" explora la etapa dura de esclarecimiento personal de Evan Rachel Wood.

Las declaraciones llegaron años después de que Wood revelara en una entrevista con Rolling Stone en noviembre de 2016 que había sido víctima de dos violaciones, una por parte de una pareja y otra por el dueño de un bar.

Como forma de responder a las acusaciones, Manson demandó a Wood en una acción legal por "difamación e infligir intencionalmente angustia emocional", acusándola de orquestar una campaña para dañarlo públicamente y destruir su carrera. Sin embargo, en 2023, un tribunal dictaminó que las afirmaciones de Manson carecían de mérito, favoreciendo a Wood.

Cómo fue la respuesta de Marilyn Manson

Por eso, tal parece ser que el afamado cantante dio un paso al costado y retiró el martes pasado las acusaciones de difamación que había hecho contra Wood. El abogado de Manson, Howard King, declaró a Rolling Stone: "Después de cuatro años de luchar una batalla en la que pudo decir la verdad, Brian se complace en desestimar sus reclamos aún pendientes y su apelación para cerrar la puerta a este capítulo de su vida".

De esta manera, la acusación contra Manson sigue el rumbo legal indicado se prevén novedades definitorias pronto.