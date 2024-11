Google apuesta a un gran cambio en Gmail: entérate cuál es

Para combatir el spam cibernético; una idea poco usual que ya aplicaba Apple

Google está preparando una nueva herramienta de privacidad en Gmail que promete cambiar la forma en que sus más de 2 mil millones de usuarios interactúan con sus correos electrónicos. Inspirada en la popular función Ocultar mi correo electrónico de Apple, esta nueva funcionalidad permitirá a los usuarios crear alias de correo electrónico temporales o de un solo uso. El objetivo es mantener privadas las direcciones personales al registrarse en aplicaciones o servicios, minimizando el riesgo de spam y contactos no deseados.

appleaplle.jpg Los cambios ya fueron aplicados en el sistema operativo de Apple.

Aunque Gmail es conocido por su eficaz sistema de filtrado de spam, esta herramienta ofrece un nivel adicional de protección. Cada vez que compartes tu correo electrónico en plataformas desconocidas, te expones al uso indebido de tu información. Este nuevo sistema actúa como un escudo, creando alias que redirigen mensajes a tu bandeja principal, pero manteniendo tu dirección original oculta.

Según Android Authority, esta función podría ser especialmente útil en aplicaciones que solicitan direcciones de correo electrónico, ofreciendo una capa de seguridad similar a la que Apple ya ha implementado con éxito en su ecosistema.

Cómo se integraría con el sistema Android

Google busca que esta funcionalidad sea fluida y fácil de usar. Por eso, la experiencia podría estar vinculada al autocompletado de Android y al Administrador de contraseñas de Google, herramientas que simplifican el registro y la gestión de credenciales. Esto no solo refuerza la privacidad, sino que también mejora la usabilidad para los millones de usuarios de Android que dependen de Gmail como su principal plataforma de correo.

¿Será parte de un servicio Premium de Google?

Aunque aún no hay confirmación oficial, existe la posibilidad de que esta función forme parte de Google One, el servicio premium de Google que combina almacenamiento en la nube y funciones exclusivas. Esto no solo incentivaría a más usuarios a suscribirse, sino que también ayudaría a evitar el abuso de esta nueva herramienta.

Se esperan mejoras en el servicio

Google sigue los pasos de Apple al priorizar la privacidad del usuario en un mundo cada vez más digital.

Si esta funcionalidad tiene el mismo éxito que Hide My Email, no solo será una mejora significativa para los usuarios de Android, sino también un diferenciador que mejorará la experiencia del usuario.