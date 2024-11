El IRS cambia las reglas del juego: ¿pagarás más o menos impuestos en 2025?

IRS hacienda Estados Unidos.jpg

Estos son los nuevos tramos impositivos para cada estadounidense

El cambio más visible aparece en los tramos de tributación. Los contribuyentes que declaran de manera individual y ganan hasta U$S 11,000 anuales pagarán un 10% de impuestos, mientras que aquellos con ingresos entre U$S 11,001 y U$S 44,725 tributarán al 12%.

Para quienes declaran en conjunto como matrimonio, los valores se duplican: el primer tramo llega hasta los U$S 22,000, y el segundo se extiende hasta U$S 89,450.

Los tramos más altos también presentan modificaciones:

Entre U$S 44,726 y U$S 95,375: 22% para individuos

De U$S 95,376 a U$S 182,100: 24% para individuos

Entre U$S 182,101 y U$S 231,250: 32% para individuos

De U$S 231,251 a U$S 578,100: 35% para individuos

Por encima de U$S 578,101: 37% para individuos

Deducciones y beneficios para familias

Las deducciones estándar también cambiaron. Los contribuyentes individuales podrán deducir U$S 14,600 de sus ingresos antes del cálculo impositivo. Las parejas casadas que presenten declaración conjunta tendrán derecho a una deducción de U$S 29,200.

Los créditos fiscales muestran cambios importantes. El Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo y el Crédito por Cuidado de Hijos y Dependientes aumentarán sus montos, beneficiando especialmente a familias de ingresos bajos y medios.

►TE PUEDE INTERESAR: La gran empresa estadounidense que se declaró en bancarrota y cerrará 357 tiendas

Estados unidos, impuestos a contribuyentes.jpg

Las cuentas de jubilación también presentan novedades. Los menores de 50 años podrán aportar hasta U$S 7,500 anuales a su IRA, mientras que los mayores de esa edad tendrán un límite de U$S 9,500. Para las cuentas 401(k), el tope se establece en U$S 22,500, con un adicional de U$S 7,500 para quienes superen los 50 años.

Los cambios buscan proteger el poder adquisitivo de los contribuyentes frente a la inflación. La complejidad del sistema tributario hace recomendable consultar con un profesional para aprovechar al máximo estos ajustes y evitar errores en la declaración.