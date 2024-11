Cómo será The Big Bend, el edificio más grande del mundo que tendrá Nueva York.

Actualmente, todos los edificios de Nueva York se destacan por sus estrictas regulaciones en las grandes alturas. Por esta razón, este nuevo diseño apuntará a ser una joya visual e ir en contra de todo lo visto anteriormente en esa ciudad.

Una vez aprobada su construcción, The Big Bend se convertirá no solamente en el edificio más alto del mundo, sino en un precursor de la nueva era arquitectónica mundial. Según los detalles, el rascacielos superará por 300 metros al Burj Khalifa de Dubái.

Por otro lado, el diseño curvo en la punta del edificio le otorga una posibilidad especial a los arquitectos para maximizar los espacios disponibles y aprovechando al máximo las parcelas de tierra pequeñas. El diseñador, Ioannis Oikonomou habló al respecto y dijo: "si logramos doblar nuestra estructura en lugar de las reglas de zonificación, podríamos crear uno de los edificios más prestigiosos de Manhattan”.

Embed - The Big Bend: New York's Plans for the World's Longest Skyscraper