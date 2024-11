Anota estos consejos imperdibles si estás pensando en hacer un viaje a Nueva York

Ante todo, siempre el metro

Usar el metro casi siempre será tu mejor opción en Nueva York. Si te encuentras en una zona sin estaciones cercanas, el autobús es una buena alternativa, ya que muchos usan carriles exclusivos. Mi consejo principal: siempre da más tiempo del necesario para desplazarte, ya que, aunque el destino parezca cerca, nunca sabes qué puede retrasar el tráfico de autos o trenes en la ciudad.

parquenuevayork.jpg

Caminar al estilo Nueva York

Caminar es parte del estilo de vida de los neoyorquinos. No pasean sin rumbo; caminan con intención y llegan al destino sin perder el tiempo. Si decides caminar en lugar de usar el metro, lo cual te permitirá ver más de la ciudad, ten en cuenta algunas reglas: siempre deja espacio para que los más rápidos puedan adelantarte y nunca bloquees las entradas o salidas del metro. Recuerda, quien camina más rápido tiene la prioridad.

puentes.jpg

Si estás buscando reservar una mesa en uno de los mejores restaurantes de la ciudad, hazlo con la mayor antelación posible. Conseguir una reserva puede sentirse como una tarea casi imposible. Algunos restaurantes permiten reservas con una semana de antelación, mientras que otros abren reservas con hasta tres meses de anticipación. Utiliza plataformas como Resy, que cuenta con la función "Notify" para alertarte cuando se libere una mesa, pero actúa rápido si recibes la notificación.

Es más útil si pagas en efectivo

Incluso en 2024, muchos de los mejores lugares tradicionales, como las clásicas trattorias o los bares icónicos de Nueva York, siguen siendo solo en efectivo. Y no te sorprendas si algunos bares de cócteles de moda también operan de esta manera. Algunos ofrecen cajeros automáticos, pero pueden tener tarifas altas y no siempre funcionan bien con tarjetas internacionales.

taxi.jpg

Para tomar un taxi, sal a la calle, levanta la mano lo más alto posible y súbete antes de decir tu destino. Los conductores no pueden negarse a llevarte si estás dentro de los cinco distritos. No olvides dar propina al final del viaje, ya que este no es un servicio tipo Uber. Además, los taxistas amarillos de Nueva York suelen ser personajes únicos con quienes vale la pena charlar.

La mejor época del año

El otoño es la mejor época para visitar la ciudad. Mientras que la primavera ha disminuido a un breve intervalo de buen clima, el otoño, especialmente en octubre y noviembre, sigue siendo el momento más agradable.

►TE PUEDE INTERESAR: Inolvidables: cuáles son los mejores outfits de Carrie Bradshaw en la emblemática serie "Sex and the City"

Las temperaturas son suaves, los cielos azules brillan, y el follaje otoñal es impresionante. Si disfrutas de caminar al aire libre, el otoño es el momento perfecto para hacerlo.