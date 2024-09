Tres opciones fenomenales que tenés que saber para disfrutar este fin de semana en Miami

horrorland.jpg Horrorland: empezar el fin de semana con los miedos afuera es una gran opción.

Arte, salud mental y jazz

South Florida Wellness Network y NAEMI presentan “Against the Current Outsider Art” La Red de Bienestar del Sur de Florida, y la Exposición Nacional de Arte de Enfermos Mentales (NAEMI), inaugurará su nueva ubicación y del espacio de la Galería NAEMI. Se podrá visualizar la exposición Against the Current Outsider Art: una exploración de obras creadas por artistas marginales que se recuperan de problemas de salud relacionados con la conducta.

pinturas_de_locos_20.jpg.webp Un ejemplo las obras que podrá verse en la muestra.

También el viernes hay una serie de conciertos de jazz al aire libre gratuitos al sur de Florida. Como parte de los programas públicos más queridos del museo ofrecerá entretenimiento musical en persona al aire libre, aunque llueva o haga sol. Desde las 8 p.m. en el Museum of Contemporary Art, ubicado en 770 NE 125 St., N Miami, FL., 33161 (305) 893-6211.

Se dará apertura el viernes al Miami Open Arts Fest (MOAF). Miami será el escenario de la séptima edición del Miami Open Arts Fest (MOAF) “Artes en movimiento”. Este año habrá una programación atractiva que incluye música, artes visuales, literatura, teatro para adultos y para niños.

Sábados con conciertos al estilo "pay what you want"

La New World Symphony de Miami regresa con sus conciertos “Paga lo que quieras” . Desde los $5 o $ 25, por un solo día. La rica tradición de la música klezmer con el concertino de la Filarmónica de Berlín, con la dirección de Noah Bendix-Balgley. Este será un concierto especial de pretemporada. Desde las 7:30 p.m. en el New World Center ubicado al 500 17 St. de Miami Beach, Florida.

También, si el clima lo permite, habrá algunos conciertos gratuitos al aire libre patrocinados por Mind Body Social, en cooperación con The Plaza Coral Gables. Puedes llevar tu silla de playa o manta y escuchar a algunos músicos locales talentosos. A las7 p.m. en The Plaza Coral Gables, 2811 Ponce de León, Coral Gables, Florida.

free-concerts-and-movies-at-miami-beach-soundscape-4.jpg Miami esconde atractivos divertidos para el fin de semana.

Domingo de playa y música al aire libre

“Adaptive Beach Days” es un programa emergente que brinda acceso completo al océano para personas con diversas discapacidades con la ayuda de personal capacitado, voluntarios, plataformas de acceso, sillas de ruedas de playa y otros equipos. Este 15 de septiembre podrá disfrutarse desde las 11 am hasta las 3 pm. en la siguiente dirección: 6475 Collins Ave., Miami Beach, Florida.

Podrá disfrutarse este domingo de una serie de exposiciones llamada Corrientes Contemporáneas 2024: “Deering Tiles” de Enma Saiz. La exposición Deering Tiles está compuesta por mosaicos murales diseñados y creados sobre la rica historia arqueológica, cultural, arquitectónica y botánica de una finca. La exposición está activa hasta el 31 de octubre en Garden Room de Richmond Cottage. Habrá una charla con la artista y es totalmente gratis.