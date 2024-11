Woman of the Hour, la exitosa película con una escalofriante historia detrás

Corría el año 1978 cuando Rodney Alcala se presentó muy carismático y encantador en el programa The Dating Game mientras seguía activo como asesino.

El público, cautivado por ese personaje, no podía imaginar que detrás de su sonrisa se ocultaba uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia del país. Durante más de una década, este hombre hizo de las suyas como si nada.

Woman of the Hour, la exitosa película con una escalofriante historia detrás

Haciéndose pasar por un "fotógrafo de moda" Alcala asesinó y violó a miles de mujeres, dejando un rastro de cuerpos destrozados y una ola de terror que es recordada en los Estados Unidos al día de hoy.

Fue en el pico de sus asesinatos cuando Rodney Alcala participó en el mencionado programa de citas. La película de Kendrick busca explorar no solo los horrendos crímenes de Alcala, sino también la forma en que las dinámicas de género de la época le permitieron pasar desapercibido.

Woman of the Hour, la exitosa película con una escalofriante historia detrás

woman of the hour, pelicula.jpg

Por fortuna, a pesar de que el asesino ganó el programa, la participante Cheryl Bradshaw nunca salió con él. Después de la grabación, le confesó al equipo de producción que sentía una “vibra extraña” al estar cerca de él.

En el año 1971, este asesino fue reconocido como una de las diez personas más buscadas por el FBI. En 1979, fue arrestado por el asesinato de una niña de 12 años y terminó condenado a muerte en un juicio extremadamente mediático. En 2021, mientras esperaba su ejecución, murió en el corredor de la muerte por causas naturales.

Embed - Woman of the Hour | Official Trailer | Netflix