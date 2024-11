selena gomez.jpg El SIBO no es nuevo, solo que ahora existen mejores medios de diagnóstico para detectarlo.

La actriz revela que lo padece de forma interna y externa. Ella comentó: "No me importa no parecer un dibujo con figura de “palitos”. No tengo ese cuerpo. Fin de la historia. No, NO soy una víctima. Soy simplemente humana".

El SIBO es un problema digestivo que puede tratarse siempre y cuando sea diagnosticado por un médico. La doctora Cecilia Gonzalo explica: El sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, más conocido como SIBO, es un trastorno digestivo cada vez más frecuente y que puede presentar síntomas que afectan tanto al sistema digestivo como a otras funciones del organismo".

Síntomas más comunes

Diarrea

Esta es provocada por la fermentación de alimue entos en el intestino delgado, lo que genera gases que generan que se irrite la pared intestinal y provoque evacuaciones frecuentes y líquidas.

Dolor abdominal

El dolor abdominal puede variar, puedes sufrir una leve molestia o una sensación de calambres intensos. Esto está relacionado con la acumulación de gases en el intestino delgado

Estomago.jpg La malabsorción de nutrientes es una consecuencia importante del SIBO y puede derivar en pérdida de peso, fatiga y deficiencias nutricionales.

Cambios en los hábitos intestinales

El SIBO puede causar diarrea o estreñimiento, dependiendo el tipo de bacterias que predomine. Algunas bacterias producen hidrógeno y se asocian a la diarrea ,otras producen metano y se relacionan con el estreñimiento.