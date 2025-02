Saturday Night Live cumple 50 años y los celebra con Lady Gaga, Miley Cyrus y más

saturday night pelicula (2).png Qué se sabe de "Saturday Night", la película que relata el inicio de un ícono de la comedia

Los artistas que fueron confirmados como parte de la grilla de este gran festejo son: Lady Gaga, Jack White, Bad Bunny, Miley Cirus, Eddie Vedder, David Byrne, The B-52s, DEVO, Post Malone, Chris Martin, Jelly Roll, Bonnie Rait, Brandie Carlile, Brittany Howard, Robyn, Preservation Hall Jazz Band, Backstreet Boys, Arcade Fire, Mumford and Sons y The Roots.

La transmisión de dicho evento tendrá lugar en Peacock de NBCUniversal y en algunos cines de Estados Unidos. Además, no será el único programa diferente por el festejo, sino que la NBC también presentará "50 temporadas en 50 días" el día domingo 16 de febrero. Este último se trató de una interesante selección de cada temporada donde dieron a conocer detalles y recuerdos.

Por otro lado, en enero también hubo un programa especial llamado "SNL 50: Beyond Saturday Night". Este último fue una docuserie de 4 capítulos que mostraba imágenes detrás de escena del importante programa televisivo.

Más sobre Saturday Night Live

El 11 de octubre de 1975 marcó un antes y un después en la televisión estadounidense con la emisión del primer programa de Saturday Night Live. Creado por Lorne Michaels, SNL se estableció como un programa de variedades único en su tipo. La estructura incluía un monólogo de apertura a cargo de un invitado famoso, seguido de sketches cómicos junto al elenco estable del programa.

A lo largo de las décadas, Saturday Night Live no solo lanzó al estrellato a numerosos comediantes y actores, sino que también se consolidó como un reflejo de temas políticos y culturales de Estados Unidos. Su fórmula, que mezcla humor, improvisación y música, sigue vigente tras 50 años de emisiones.