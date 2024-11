El desfile de Macy's en Nueva York

Una de las primeras actividades para hacer en Acción de Gracias es disfrutar del Macy’s Day Parade, un desfile que organizan las tiendas Macy's que se celebra desde 1924. Este tradicional evento arranca a las 9 a.m. y 3 millones de personas llegan a Nueva York para verlo en las calles de la ciudad. Además, lo transmiten por televisión para todo Estados Unidos, así que algunos lo ven desde la comodidad de casa.

desfile nueva york.jpg Los globos gigantes del desfile se ven en toda la ciudad.

En este desfile participan carrozas, músicos, bailarines, personajes famosos, se hacen representaciones de los musicales de Broadway, para celebrar Acción de Gracias y la llegada de Navidad. La pieza fundamental de este evento matutino, son los globos gigantes con forma de personajes infantiles como Snoopy, Pikachu, entre otros.

El evento se puede disfrutar desde la tarde del día anterior, ya que el personal encargado se pone a inflar los globos gigantes alrededor del Museo de Historia Natural, al rededor de las 6 y 7 p. m. En la etapa de armado del desfile no hay tanta aglomeración de personas como en Acción de Gracias.

Los horarios y el recorrido del desfile

El evento comienza a las 9 a.m. en Nueva York . Arranca junto al Museo de Historia Natural.

. Arranca junto al Museo de Historia Natural. Baja por Central Park West, Central Park South y la 6ª Avenida hasta que llega a Macy's en Herald Square.

Tiene una duración aproximada de 3 horas.

Si necesitas más información sobre el desfile de Acción de Gracias, puedes consultar en la página web oficial de Macy's.

dollar tree 121.jpg Thanksgiving significa dar las gracias, pronunciar bendiciones y pasar tiempo con la familia.

Otras actividades para hacer en Acción de Gracias

Luego de disfrutar el desfile, tienes varias actividades para hacer en Nueva York. Puedes ir a almorzar a un restaurante, con reservación previa porque seguramente la ciudad está abarrotada de gente. Puedes conocer un mirador, como el Top of the Rock o el Empire State Building, que tienen una entrada que se puede reservar en sus respectivas páginas online. Otra alternativa para Acción de Gracias es ir a ver Christmas Spectacular de las Rockettes, uno de los pocos espectáculos de Broadway que no descansa para esta fecha especial.